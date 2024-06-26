Лавров заявил о риске распространения насилия в Палестине на Ливан

Глава МИД РФ оценил угрозу безопасности для Ливана со стороны Израиля.

Подход руководства еврейского государства к расширению военной операции на территории Палестины в сторону Ирана пагубен. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат рассчитывает на то, что международное сообщество осознает этот факт. В Москве, в частности, видят угрозу распространения насильственных методов Израиля на ливанскую землю.

Какие-то выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая, конечно же, главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о планах снова собрать формат "Россия - Индия - Китай".

Фото и видео: МИД России