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Лавров заявил о риске распространения насилия в Палестине на Ливан

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Глава МИД РФ оценил угрозу безопасности для Ливана со стороны Израиля.

Подход руководства еврейского государства к расширению военной операции на территории Палестины в сторону Ирана пагубен. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат рассчитывает на то, что международное сообщество осознает этот факт. В Москве, в частности, видят угрозу распространения насильственных методов Израиля на ливанскую землю.

Какие-то выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая, конечно же, главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о планах снова собрать формат "Россия - Индия - Китай".

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, госграница, израиль, ливан, мид, палестина, примаковские чтения, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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