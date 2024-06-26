Лавров заявил о планах снова собрать формат "Россия - Индия - Китай"

Глава МИД РФ напомнил о прародителе формата БРИКС.

В Москве существуют планы вновь собрать формат РИК (Россия - Индия - Китай), однако пауза в таких рабочих встречах случилась не по вине российского руководства. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат объяснил, что такой формат являлся прародителем ныне действующего БРИКСа.

Тройка сейчас не так часто встречается, но не по нашей вине. Но планы такие есть собрать этот формат. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: санкции США не помешают России и Китаю выполнять свои цели развития.

Фото и видео: МИД России