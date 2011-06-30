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Владелец BMW влетел в ресторан на Васильевском острове на авто
Сегодня, 21:00
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Владелец BMW влетел в ресторан на Васильевском острове на авто

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В ресторане сработала сигнализация, поэтому на место случившегося приехали сотрудники вневедомственной охраны.

На 6-й линии Васильевского острова сегодня произошло "красивое ДТП". Водитель BMW заехал на ужин в здание ресторана прямо на машине. Витрина заведения разбилась. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ресторане сработала сигнализация, поэтому на место случившегося приехали сотрудники вневедомственной охраны. Отметим, что инцидент произошел 03:37 ночи. 

Выяснилось, что автомобилист ехал домой. Он не справился с управлением, в результате чего иномарка вписалась в здание. Водитель не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте водитель такси напал на пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, владелец bmw, врезался в витрину ресторана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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