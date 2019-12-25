За ночь сотрудники Роспотребнадзора опечатали 4 заведения, которые работали в праздничные дни

Рейды проводятся сотрудниками различных ведомств.

Сотрудники Смольного выявили 6 заведений общественного питания в Центральном и Петроградском районе, которые продолжили работать, несмотря на запрет. Рейд проводился совместно со Следственным комитетом, Роспотребнадзором, полицией и Росгвардией, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Среди нарушителей оказались бары и рестораны на улицах йна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте. В отношении владельцев заведений собираются возбудить административное производство. Деятельность четырех заведений приостановили сотрудники Роспотребнадзора, помещения опечатали. Также в трех заведениях обнаружили алкогольную продукцию, которая продавалась без лицензии, ее изъяли. Сотрудники СК проведут проверки по фактам возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, согласно постановлению правительства Петербурга №121 общепиту запрещено работать в период с 30 декабря по 3 января включительно.

При этом власти накануне ввели некоторые послабления в антикоронавирусные ограничения.

Фото: gov.spb.ru