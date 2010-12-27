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Владельцы петербургского крафтового пива пытались нечестно заработать на тюленях 
Сегодня, 12:30
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IRINA_CHALKINA

Владельцы петербургского крафтового пива пытались нечестно заработать на тюленях 

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Предприниматели утверждали, что покупая алкоголь, горожане помогают Фонду "друзей балтийской нерпы".

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что владельцы петербургского крафтового пива пытались нечестно заработать на тюленях. Об этом сообщают представители Фонда "друзей балтийской нерпы" в соцсетях. 

Как оказалось, предприниматели утверждали, что покупая алкоголь, горожане помогают Фонду.

"Ловкие ребята вводят людей в заблуждение о том, что они дескать, помогают нашему Фонду. Официально заявляем, что к данному "продукту" не имеем никакого отношения, как и к бродящим по улицам собиральщикам денег от нашего имени",

— пишут официальные представители Фонда.

Фонду "друзей балтийской нерпы" намерен привлечь нарушителей к ответу по закону. 

Ранее мы сообщали о том, что ночью дагестанцы взяли в осаду отель, где проживает Макгрегор.

Фото:фонд друзей балтийской нерпы/вк

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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