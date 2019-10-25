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Ночью дагестанцы взяли в осаду отель, где проживает Макгрегор

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Отель охраняла полиция, когда около него собралась огромная толпа выходцев из Дагестана.

Ночью возле отеля "Ритц-Карлтон", где остановился бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, собрались дагестанцы.

Выходцы из Дагестана устремились со всех уголков столицы и ближайших городов к отелю "Ритц - Карлтон", после того как ирландский боец Макгрегор во время своей пресс-конференции оскорбил Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев. Макгрегор заявил, что дагестанцы бегают от него. Оскорбленные граждане республики взяли в осаду отель.

К отелю быстро приехала полиция, но все закончилось мирно. Дагестанцы после нескольких часов ожидания, разошлись. 

Видео: YouTube/YouTube TV Caucasus

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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