Ночью дагестанцы взяли в осаду отель, где проживает Макгрегор

Отель охраняла полиция, когда около него собралась огромная толпа выходцев из Дагестана.

Ночью возле отеля "Ритц-Карлтон", где остановился бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, собрались дагестанцы.

Выходцы из Дагестана устремились со всех уголков столицы и ближайших городов к отелю "Ритц - Карлтон", после того как ирландский боец Макгрегор во время своей пресс-конференции оскорбил Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев. Макгрегор заявил, что дагестанцы бегают от него. Оскорбленные граждане республики взяли в осаду отель.

К отелю быстро приехала полиция, но все закончилось мирно. Дагестанцы после нескольких часов ожидания, разошлись.

Видео: YouTube/YouTube TV Caucasus