Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

Новые устройства Apple вызывают подозрения в заводском браке.

В сети появляются первые негативные отзывы о работе новинки от Apple. Пользователи iPhone 11 сообщают о проблемах с камерой. По мнению владельцев телефонов, устройство снимает "какую-то чертовщину"

Баг фиксирует блики и силуэты тех людей, которых не должно быть в кадре. Подобные проблемы усиливаются при применении ночного режима фото. Проблема найдена во всех моделях линейки, в том числе и самой дорогой версии 11 Pro. В результате камеры "фиксируют" НЛО, привидения и другие паранормальные явления.

В техподдержке компании комментариев не дали, но пользователи думают, что это заводской дефект. Также потребители продукта сомневаются в работе прошивки камеры. Возможно, там допущена ошибка.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса.

Видео: Apple/

