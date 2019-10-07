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Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

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Компания продаст до 8 млн новой модели смартфонов.

Американская компания Apple увеличит на 10% объемы производства iPhone 11. Об этом сообщила пресс-служба компании. Планируется выпустить до 8 миллионов смартфонов новой модели.Решение принято руководством компании из-за высокого спроса на продукт. Показатели оказались выше тех, которые прогнозировали эксперты.

Повышенный интерес казался из-за снижения стоимости на  iPhone 11. В США он стоит на 50 долларов дешевле, чем  iPhone XR, выпущенный в 2018 году. Генеральный директор Тим Кук заявил, что "не мог бы быть более довольным запуском нового iPhone."

Напомним, что новые модели смартфона представлены Apple в сентябре.

Ранее Piter.tv писал о том, что Waves Platform отрицает вину Apple в доведении москвича до гомосексуализма.

Фото: YouTube/
 

Теги: apple, iphone 11, смартфон, технологии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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