По словам представителя компании, инициатором рассылки является частное лицо.

Блокчейн-платформа Waves Platform отрицает вину Apple в доведении москвича до гомосексуализма. Соответствующее письмо поступило в распоряжение редакции Piter.TV.

По словам представителя компании, инициатором рассылки является частное лицо. В Apple и Waves Platform ничего не знали об этой рассылке.

Мы проверили транзакции по этому кошельку. Действительно, криптовалюта gaycoin выпущена на нашей платформе, и рассылка была. Но инициатором является частное лицо заявил представитель платформы

В компании заявили, что они опечалены, что "гейкоины" негативно повлияли на пользователя платформы.

Напомним, что 2019 году мужчина получил 69 единиц криптовалюты gaycoin. Транзакция сопровождалась сообщением "Dont blame until you do that", что переводится как "Не осуждай, не попробовав". После этого москвич решил последовать совету и попробовал однополые отношения. В течении двух месяцев россиянин погряз в интимной близости с представителями своего пола.

Ранее адвокат потерпевшего Сапижат Гусниева прояснила Piter.TV ситуацию.

Фото:pixabay