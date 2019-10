Apple довела москвича до гомосексуализма. Адвокат прояснила ситуацию

По словам юриста, это первый случай в судебной практике в России.

В среду, 3 октября, Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск москвича к Apple за "доведение до гомосексуализма". Адвокат потерпевшего Сапижат Гусниева прояснила Piter.TV ситуацию.

По словам Гусниевой, это первый случай в судебной практике в России. Сапижат отметила, что иск подан к Apple из-за того, что злополучное приложение можно скачать через App Store. Разработчик программы находится в Швейцарии, ему отправлены соответствующие документы. В настоящее время представители "яблочной компании" не связывались с адвокатом.

Мы сами сталкиваемся с таким впервые, поэтому в процессе будем выяснять, как помочь клиенту рассказывает Гусниева

Представитель потерпевшего отметила, что Apple может привлечь для разбирательства психологов. Адвокат считает, что у доверителя был такой жизненный период, из-за которого он поддался "уговорам" необычного приложения. Кроме того, Гусниева уверена, что в этом деле не обошлось без пропаганды гомосексуализма.

Если они не будут привлекать психологов, то мы сами подавать не будет, так как у нас четко: доверитель заказывал одну валюту, а пришли "гейкоины" с посылом "не осуждай, не попробовав". Заказчик изначально был нацелен на другую валюту. О "гейкоинах" потерпевший никогда не слышал. Основание (для иска) такое, что вот он получил "гейкоины" и вот это все пошло с ориентацией...Сейчас стали везде подобное транслировать, показывать, что человеку даже захотелось попробовать заявила адвокат потерпевшего

Напомним, что в 2019 году мужчина получил 69 единиц криптовалюты gaycoin. Транзакция сопровождалась сообщением "Dont blame until you do that", что переводится как "Не осуждай, не попробовав". После этого москвич решил последовать совету и попробовал однополые отношения. В течении двух месяцев россиянин погряз в интимной близости с представителями своего пола.

Суд назначил беседу на 17 октября. Судьей назначен Лебедев Ю.В.

Фото: открытый источник