Две девушки из Петербурга сменили пол и поженились

Рихард избавился от груди и вырастил бороду, а Томас сделал операцию по фаллопластике.

Влюбленная пара лесбиянок из Петербурга сменила пол и, перевоплотившись в мужчин, образовала семью. Об этом сообщает Mash.

Роман девушек длился около двух лет. За это время у них появилась одна мечта на двоих – стать мужчинами. Для начала петербурженки выбрали себе новые имена - Томас и Рихард, а после занялись трансформацией своего тела. Рихард избавился от груди и вырастил бороду, а Томас съездил в Москву и сделал в одной из клиник операцию по фаллопластике (операция по созданию полового члена).

Пара объявила себя мужем и женой. Как именно Томасу и Рихтеру удалось скрепить себя семейными узами в России, где однополые браки запрещены, история умалчивает. Возможно, они сделали это неформально.

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Фото, видео: Mash