  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
200
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Минздраве прокомментировали закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола

0 0

Евгения Котова рассказала, в каких случаях будет возможна операция.

Российский закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола, принятый ранее нижней палатой парламента, не нарушает конституционные права граждан. Такое мнение в рамках выступления на заседании профильного комитета по социальной политике в Совете Федерации высказала заместитель министра по здравоохранению в стране Евгения Котова. Чиновница добавила сенаторам, что данный документ имеет оговорку. В ней говорится о том, что к вопросам смены пола не относятся врожденные пороки развития. речь идет о заболеваниях, из-за которых корректировка становится  одним из этапов лечения.

На наш взгляд, нарушений каких-то конституционных прав граждан нет.

Евгения Котова, замглавы Минздрава России

Напомним, что 14 июля Государственная Дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в стране запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену человеческого пола. 

Эксперт оценила необходимость трудовой реабилитации для бездомных в России.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: евгениф котова, запрет, медицина, минздрав, смена пола
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии