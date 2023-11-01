Уроженка Таджикистана, которая сменила пол, снова хочет стать женщиной в Петербурге

Отмечается, что смена пола юридически произошла 3 года назад, однако никакого оперативного вмешательства не было.

В Петербурге в суд обратился ранее сменивший пол мужчина, уроженец Таджикистана. Он хочет обратно стать женщиной, пишет spb.aif.ru.

Отмечается, что смена пола юридически произошла 3 года назад, однако никакого оперативного вмешательства не было. В будущем трансгендер хочет выйти замуж и родить детей, а адаптироваться в обществе в роли мужчины у гражданки так и не получилось, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В заявлении сказано про агрессивную политику в отношении людей, сменивших пол, гонения и запреты на государственном уровне, связанные с вступлением в брак и опекой. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Для смены пола мужчина обратился в ЗАГС, но там ему отказали, ссылаясь на федеральный закон с поправками, запрещающий менять пол.

Фото: Piter.TV