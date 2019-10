Россиянин подал иск к Apple за "доведение до гомосексуализма"

Пресненский районный суд города Москвы принял к производству дело.

Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск москвича к Apple за "доведение до гомосексуализма". Об сообщила Piter.TV gредставитель истца юрист Сапижат Гусниева

Как оказалось, в 2017 году москвич установил приложение из App Store, чтобы пользовался им для операций с криптовалютами. В 2019 году мужчина получил 69 единиц криптовалюты gaycoin. Транзакция сопровождалась сообщением "Don"t blame until you do that", что переводится как "Не осуждай, не попробовав". После этого москвич решил последовать совету и попробовал однополые отношения. В течении двух месяцев россиянин погряз в интимной близости с представителями своего пола.

У меня появился постоянный молодой человек и я не знак, как это объяснить родителям. После получения выше упомянутой рассылки моя жизнь изменилась в худшую сторону......Произошедшие перемены причинили мне нравственные страдания и душевный вред заявил москвич

Мужчина считает, что Apple манипулирует пользователями, подталкивая их к гомосексуализму. Москвич намерен отсудить у корпорации 1 млн рублей. Кроме того, россиянин заявил, что он также планирует добиться удаления приложения, чтобы оно не калечило судьбы людей.

Суд назначил беседу на 17 октября. Судьей назначен Лебедев Ю.В.

Фото:Сапижат Гусниева

Видео: гомофобия