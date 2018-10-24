Владельцы хостелов в Петербурге попросили отсрочку закона

Они не успевают узаконить свой бизнес до 1 октября.

Ассоциация малых гостиниц Петербурга подала президенту России коллективное обращение с просьбой отложить новый закон о хостелах. Согласно нему, оказывать гостиничные услуги в многоквартирном доме можно будет только после перевода квартиры в нежилой фонд.Ответа на петицию не поступало, сообщила "Фонтанка.ру".

Закон вступит в силу 1 октября. Администрация города сообщила, что заявления от предпринимателей поступают в единичном количестве. Однако владельцы хостелов объяснили, что в вопросе изменения статуса жилого фонда на нежилой, много сложностей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в доме на Невском проспекте 10 квартир превратили в гостиницы.

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