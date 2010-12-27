В доме на Невском проспекте 10 квартир превратили в гостиницы

В каждом помещении было оборудовано от 14 до 22 номеров.

Сотрудники прокуратуры Центрального района отреагировали на заявления местных жителей, которые заявили, что в доме на Невском проспекте организовали незаконный гостиничный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что коммерческая фирма оказывала гостиничные услуги в жилом доме. По договору аренды сразу 10 квартир превратили в гостиницы и оборудовали в них по 14-22 номеров.

Оказалось, что предприниматели нарушали требования пожарной безопасности. В квартирах отсутствовала система вытяжной противодымной вентиляции, а извещатели пожарной сигнализации располагались не на несущих конструкциях. Кроме того, в помещениях не было эвакуационных выходов и огнетушителей.

Прокуроры обратились с иском в Куйбышевский районный суд с требованием о прекращении гостиничного бизнеса в квартирах. Иск был удовлетворен в полном объеме. За исполнением судебного решения следят сотрудники надзорного органа.

Ранее мы писали, что житель Петербурга превратил квартиру в хостел и сдавал ее посуточно.

Фото: Piter.TV