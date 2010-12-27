  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга превратил квартиру в хостел и сдавал ее посуточно
Сегодня, 10:37
45
Alena_Zinovieva

Житель Петербурга превратил квартиру в хостел и сдавал ее посуточно

0 0

Прокуратура потребовала закрыть заведение.

В Центральном районе Петербурга по требованию прокуратуры закрыли хостел под названием Solo. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что житель города превратил свою квартиру в мини-отель и сдавал ее посуточно физическим и юридическим лицам. Об этом узнала прокуратура и подала иск в Московский районный суд с требованием закрыть это место.

Истец смог доказать, что владелец бизнеса нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство, жилищное законодательство, правила предоставления гостиничных услуг и правила пользования жилыми помещениями. Суд признал исковые требования прокурора правомерными и обязал закрыть заведение.

Ранее мы писали, что во всех туалетах петербургской школы №371 обнаружили камеры.

Фото: pixabay.com

Местоположение на карте:

Теги: закрытие хостела, незаконный бизнес, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий