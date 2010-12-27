Житель Петербурга превратил квартиру в хостел и сдавал ее посуточно

Прокуратура потребовала закрыть заведение.

В Центральном районе Петербурга по требованию прокуратуры закрыли хостел под названием Solo. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что житель города превратил свою квартиру в мини-отель и сдавал ее посуточно физическим и юридическим лицам. Об этом узнала прокуратура и подала иск в Московский районный суд с требованием закрыть это место.

Истец смог доказать, что владелец бизнеса нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство, жилищное законодательство, правила предоставления гостиничных услуг и правила пользования жилыми помещениями. Суд признал исковые требования прокурора правомерными и обязал закрыть заведение.

Ранее мы писали, что во всех туалетах петербургской школы №371 обнаружили камеры.

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