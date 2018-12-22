В бане на Петроградке обнаружили бордель с мигрантками

Полицейские задержали пять девочек легкого поведения.

Полицейские Петроградского района обнаружили в бане на Петровском проспекте бордель. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка наткнулись на бордель случайно. Они пришли с проверкой по адресу, указанному в нелегальной рекламе сексуальных услуг. В помещении обнаружили пять девочек легкого поведения. Одна из них оказалась гражданкой среднеазиатского государства, еще одна прибыла из Закавказья.

По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении. К ответственности за организацию проституции привлекли женщину-администратора и двух мужчин-водителей.

Ранее мы писали, что полицейские закрыли в центре Культурной столицы бордель с иностранками.

Фото: Piter.TV