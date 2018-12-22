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В бане на Петроградке обнаружили бордель с мигрантками
Сегодня, 14:49
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Alena_Zinovieva

В бане на Петроградке обнаружили бордель с мигрантками

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Полицейские задержали пять девочек легкого поведения.

Полицейские Петроградского района обнаружили в бане на Петровском проспекте бордель. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка наткнулись на бордель случайно. Они пришли с проверкой по адресу, указанному в нелегальной рекламе сексуальных услуг. В помещении обнаружили пять девочек легкого поведения. Одна из них оказалась гражданкой среднеазиатского государства, еще одна прибыла из Закавказья.

По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении. К ответственности за организацию проституции привлекли женщину-администратора и двух мужчин-водителей.

Ранее мы писали, что полицейские закрыли в центре Культурной столицы бордель с иностранками.

Фото: Piter.TV

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Теги: бордель, незаконный бизнес, проституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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