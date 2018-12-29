Полицейские закрыли в центре Культурной столицы бордель с иностранками

К административной ответственности привлекли четыре человека.

В понедельник, 21 января, стало известно, что полицейские закрыли в Адмиралтейском районе бордель с иностранками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все эти граждане – выходцы из Средней Азии, а двое из них и вовсе находятся на территории нашей страны незаконно отметили в ведомстве

Так, притон с женщинами пониженной социальной ответственности был расположен в одной из квартир на Красноармейской улице. В ней были обнаружены два охранника, девушка-администратор и "ночная бабочка".

Всех, кто находился в борделе доставили в отдел полиции.

К административной ответственности привлекли четыре человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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