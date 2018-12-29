Петербургская прокуратура требует 70 тысяч рублей штрафа для врача, из-за которого умерла пациентка

Как оказалось, медик вовремя не оказал помощь девушке, которая отбывала наказание в колонии.

В понедельник, 21 января, в Смольнинском районном суде состоялись прения по уголовному дело о халатности директора "Больницы № 1" Дмитрия Иванова. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как оказалось, медик вовремя не оказал помощь девушке, которая отбывала наказание в колонии. Инцидент произошел в 2016 году, на тот момент пациентка отбывала наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ей был поставлен диагноз онкология и её отправили в больницу к Иванову, но тот не стал организовывать лечение. Через несколько месяцев женщина скончалась.

Пркуратура просит признать лечащего врача виновным и назначить ему наказание в виде 70 тысяч рублей штрафа.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем"

Фото:pixabay