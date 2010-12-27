Суд приговорил к условному сроку фигуранта дела офицера МВД Тимченко

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Марченков признал свою вину и обещал суду в дальнейшем жить строго по закону.

Смольнинский районный суд Петербурга во вторник 8 мая приговорил к условному сроку посредника в передаче взятки бывшему начальнику управления собственной безопасности МВД Юрию Тимченко. Константин Марченков получил 5 лет условно с таким же испытательным сроком.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Марченков признал свою вину и обещал суду в дальнейшем жить строго по закону.

Ранее Piter.TV писал о деле Тимченко. Он потребовал от компании "Деловые линии" взятку за помощь в снятии ареста со счетов и закрытии дела о неуплате налогов. Когда полковника разоблачили, он заявил, что не считает себя виновным. Вместе с Тимченко арестовали его подельников - бизнесмена Константина Марченкова и начальника юридической службы "Деловых линий" Сергей Зиновенко.

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