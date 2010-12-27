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Суд приговорил к условному сроку фигуранта дела офицера МВД Тимченко
Сегодня, 17:04
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alexandra08
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Суд приговорил к условному сроку фигуранта дела офицера МВД Тимченко

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Марченков признал свою вину и обещал суду в дальнейшем жить строго по закону.

Смольнинский районный суд Петербурга во вторник 8 мая приговорил к условному сроку посредника в передаче взятки бывшему начальнику управления собственной безопасности МВД Юрию Тимченко. Константин Марченков получил 5 лет условно с таким же испытательным сроком.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Марченков признал свою вину  и обещал суду в дальнейшем жить строго по закону.

Ранее Piter.TV писал о деле Тимченко.  Он потребовал  от компании "Деловые линии" взятку за помощь в снятии ареста со счетов и закрытии дела о неуплате налогов. Когда полковника разоблачили, он заявил, что не считает себя виновным. Вместе с Тимченко арестовали его подельников - бизнесмена Константина Марченкова и начальника юридической службы "Деловых линий" Сергей Зиновенко.

Фото: pixabay.com

Теги: деловые линии , новости питера , смольнинский районный суд петербурга , суд спб , юрий тимченко
Категории: Новости СПб

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