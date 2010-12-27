Суд Петербурга рассмотрит дело полковника ГУСБ Тимченко в мае

Подозреваемые были арестованы по делу о взятке 100 миллионов рублей.

Следственный комитет закончил расследование дела бывшего начальника отдела собственной безопасности МВД Юрия Тимченко и Сергея Зиновенко. Об этом сообщает издание "Фонтанка" в четверг 27 апреля.

Подозреваемые были арестованы по делу о взятке 100 миллионов рублей. Такую сумму они потребовали от компании "Деловые линии" за помощь в снятии ареста со счетов и закрытии дела о неуплате налогов. Когда полковника разоблачили, он заявил, что не считает себя виновным. Вместе с Тимченко арестовали его подельников - бизнесмена Константина Марченкова и начальника юридической службы "Деловых линий" Сергей Зиновенко. Их задержали при получении муляжа 50 миллионов рублей. предположительно, эти деньги предназначались для Тимченко.

Предварительное слушание назначено на 4 мая в Смольнинском районном суде. Дело Зиновенко выделено в отдельное производство. Константин Марченков заключил досудебное соглашение.

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