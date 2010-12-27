Полковнику Юрию Тимченко продлили срок лишения свободы

Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под сражу.

Санкт-Петербургский городской суд постановил продлить арест полковнику Юрию Тимченко, которого обвиняют по статьям "получение взятки" и "мошенничество в особо крупном размере", сообщила 4 декабря объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемому продлили срок на 3 месяца, до 7.03.2018 года. Сторона защиты настаивала на избрании другой меры пресечения, связанную с лишением свободы, и назначить для Тимчинко домашний арест.

Последнее судебное заседание по делу проходило 18 сентября 2017 года, на котором бывшей главе МВД ГУСБ так же продлили срок заключения на три месяца.

Тимчинко был задержан в декабре 2016 года при получении взятки. По версии следствия он требовал от компании ООО "Деловые линии" 10% от их долга по неуплате налогов. Сумма задолженности составляла 1 млрд рублей. Подозреваемый обещал снять арест с расчетных счетов и прекратить уголовное дело. После сделки он получил бы 100 млн рублей.