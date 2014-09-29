  1. Главная
Сумма требований по разделу имущества супругов в петербургских судах снизились в 2,5 раза
Дополнительно отмечается устойчивая тенденция снижения числа судебных дел о расторжении брака в Петербурге, наблюдаемая третий год подряд.

Суммы исков, предъявленных супругами при разводе в Северной столице за первые полгода 2025 года, сократились более чем в два раза, как сообщает издание "Деловой Петербург", ссылаясь на информацию, представленную главой пресс-службы городских судов Дарьей Лебедевой.

Согласно публикациям, за отчетный период зафиксировано 482 иска о разделе совместного имущества супругов.

Официальные данные свидетельствуют, что общая сумма претензий, заявленных в январе–июне 2025 года, составила 3,39 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на отметке 9,86 млрд рублей.

Дополнительно отмечается устойчивая тенденция снижения числа судебных дел о расторжении брака в Петербурге, наблюдаемая третий год подряд. В частности, за январь–июль 2025 года было инициировано 2,34 тыс. бракоразводных процессов, что значительно меньше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет — 2,5 тыс. и 2,78 тыс. случаев соответственно.

