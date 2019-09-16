В конце мая Верховный суд РФ оправдательный приговор отменил.

В понедельник, 16 сентября, петербургский суд проведет отбор присяжных для повторного рассмотрения дела о нападении на бойцов ОМОНа. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что зимой в городском суде Петербурга коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Такое решение шокировало общественность.

Инцидент произошел 4 декабря 2015 года. Вооруженные люди напали на полицейский УАЗ, в котором было около 24 млн рублей. В ходе ограбления замкомандира северо-западного транспортного ОМОНа Анатолий Яблоков был убит. Кроме того, водитель получил тяжелейшие ранения.

В ходе расследования задержали детского тренера по восточным единоборствам Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна. Около 400 человек дали показания, правоохранители провели 80 экспертиз и изъяли 40 записей с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали о том, что мигранты устроили драку со стрельбой и резней на "Апрашке".

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