Беглов планирует перегруппировать участки мировых судей

Это будет способствовать снижению сроков рассмотрения дел мировыми судьями.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы планируют перегруппировать участки мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр беглов заявил, что судей перегруппируют по территория, на которые будет распространяться юрисдикция районных судов. По мнению градоначальника, такое решения поспособствует снижению сроков рассмотрения. Кроме того, на судей будет равномерно распределяться нагрузка, что повысит эффективность судебной зажиты прав граждан.

Напоним, что ранее Беглов подписал соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки.

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