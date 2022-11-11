Владельцы автомобилей в Петербурге стали экономить на автомойках и запчастях

Запчасти для ремонта машины приобретать заранее перестали 24% жителей Северной столицы, а на неоригинальные перешел 21%.

Петербуржцы уменьшили свои затраты на обслуживание автомобиля, что выяснили ГК "Ренессанс страхование" и сервис по проверке и подбору машин "Автокод" в ходе совместного исследования.

От регулярного посещения автомоек отказались 27% горожан. Запчасти для ремонта машины приобретать заранее перестали 24% жителей Северной столицы, а на неоригинальные перешел 21%.

На тюнинге и аксессуарах для авто экономят 16% опрошенных, столько же сократили посещения сервисного центра. Чаще пользоваться общественным транспортом стали 13% петербуржцев.

Среди причин, по которым горожане уменьшили свои затраты на обслуживание машин, выделены следующие: дорогие запчасти (45%), рост цены на ремонт в мастерских (34%), увеличение стоимости на бензин (21%) и подорожание самих автомобилей (19%).

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Фото: Piter.TV