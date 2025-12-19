Тенденция связана с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

Россияне стали чаще экономить на лекарствах в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании Points Health.

Отмечается, что в минувшем году граждане России приобретали лекарства по акциям или искали дешевые аналоги. В компании считают, что такая тенденция связана с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

Кроме того, покупатели регулярно следят за акциями и выбирают оптимальное соотношение цены и качества. В исследовании указано, что они выбирали выбирали препараты других аптечных сетей либо наиболее выгодные аналоги. Речь идет о разнице в цене на 80-150 рублей.

