Владельцы петербургских торговых центров пожаловались Путину на Смольный

Предприниматели посетовали, что им не разрешают открыться и не называют сроков начала работы ТЦ.

Представители 30 крупнейших петербургских торговых центров обратились с жалобой к президенту Владимиру Путину. В коллективном письме, по информации ТАСС, владельцы ТЦ просят посодействовать им в снятии ограничений на работу комплексов.

Руководители отметили, что комплексы закрыты с конца марта, и четверть городского населения осталась без возможности работать. Также авторы письма посетовали, что точных сроков открытия крупных центров торговли в Петербурге так и не объявили. В обращении отмечается, что ТЦ готовы и способны обеспечить безопасность покупателей, поскольку в зданиях имеются системы вентиляции и обеззараживания воздуха, а также внушительные площади, которые не позволят посетителям толпиться.

Анонс: рейд Piter.TV по точкам уличной торговли у метро "Пионерская".

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