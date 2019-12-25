Владельцы ТЦ попросили Беглова открыть в Петербурге фудкорты

Отмечается, что уровень снижение посещаемости торговых центров уже стремится к рекордным 50%.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что владельцы торговых центров попросили власти Петербурга открыть фудкорты. Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил соответствующее обращение в Смольный.

В РСТЦ считают, что соответствующие ограничения губительным образом влияют на экономический потенциал всей инфраструктуры цивилизованной торговли.

Соответствующие требования соблюдаются в торговых центрах неукоснительно, в отличие от городского транспорта, учреждений отдыха, уличной среды и так далее сказано в сообщении

Эксперты отмечают, что в ТЦ наблюдается снижение посещаемости торговых центров уже стремится к рекордным 50%.

Ранее мы сообщали о том, что работающим петербуржцам старше 65 разрешили уйти на больничный до 15 января.

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