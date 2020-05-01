Владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин

Об обращении трейдеров и владельцев независимых АЗС рассказал РБК.

Представители топливного рынка выразили обеспокоенность новыми мерами, которые ввели российские власти.

Как сообщил РБК, накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго 30 апреля объявили о снижении нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже для их производителей. До 30 июня показатель снижен с 10% до 5% объема его производства, а в отношении "дизеля" – с 6% до 3%.

Мера принята из-за резкого падения производства.

Данный приказ вызвал вопросы у трейдеров и владельцев независимых АЗС. Участники рынка рассказали о возможном росте оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за введенных мер, вызванном скачком спроса.

Ранее мы сообщали о том, что автозаправка на Ириновском проспекте в Петербурге обеднела на одну электросушилку для рук. Как стало известно Piter.TV, туалетную технику украл один из посетителей торгового зала заправочной станции.

Камеры видеонаблюдения засекли, как оплативший топливо автомобилист зашел в туалет как обычно, а вышел, уже придерживая живот под одеждой: под тканью виднелись квадратные очертания "добычи". После всего мужчина сел в свой темный "Ниссан" и скрылся. Отмечается, что украденный электросушитель стоил более 65 тысяч рублей.