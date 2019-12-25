Автомобилист украл сушилку для рук с АЗС на Ириновском проспекте

"Добыча" стоила порядка 65 тысяч рублей.

Днем 6 апреля автозаправка на Ириновском проспекте обеднела на одну электросушилку для рук. Как стало известно Piter.TV, туалетную технику украл один из посетителей торгового зала заправочной станции.

Камеры видеонаблюдения засекли, как оплативший топливо автомобилист зашел в туалет как обычно, а вышел, уже придерживая живот под одеждой: под тканью виднелись квадратные очертания "добычи". После всего мужчина сел в свой темный "Ниссан" и скрылся. Отмечается, что украденный электросушитель стоил более 65 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay