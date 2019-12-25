Владельцам ЕСПБ в Ленобласти продлят действие пропущенных поездок

С 15 июня жители Ленинградской области, у которых есть социальный проездной билет, смогут восстановить все поездки, несовершенные во время эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Для восстановления поездок необходимо заново активировать карточку в любом отделении почты. На билет будут автоматически записаны 30 проездных дней и в придачу к ним то количество суток, которое не было оплачено, но не использовано владельцем за апрель и май текущего года.
Напомним, что дата окончания действия ЕСПБ отображается на выдаваемом чеке.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге пустили дополнительные автобусы на трех маршрутах.
Фото: Piter.TV
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