Владельцам ЕСПБ в Ленобласти продлят действие пропущенных поездок

Для получения оплаченных, но не использованных поездок, необходимо заново активировать билет.

С 15 июня жители Ленинградской области, у которых есть социальный проездной билет, смогут восстановить все поездки, несовершенные во время эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для восстановления поездок необходимо заново активировать карточку в любом отделении почты. На билет будут автоматически записаны 30 проездных дней и в придачу к ним то количество суток, которое не было оплачено, но не использовано владельцем за апрель и май текущего года.

Напомним, что дата окончания действия ЕСПБ отображается на выдаваемом чеке.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге пустили дополнительные автобусы на трех маршрутах.

Фото: Piter.TV