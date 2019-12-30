Петербургский магазин оштрафовали за продажу сигарет около школы

Прокуратура возбудила административное дело в отношении гендиректора магазина.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали владельца магазинов "Лиман", располагающихся на улицах Восстания и Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как оказалось, в магазине продавали табачную продукцию несмотря на то, что неподалеку находилась школа. Согласно федеральному закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в таких магазинах не должно быть сигарет.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении гендиректора магазина. Суд оштрафовал его на 8 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что мигранта с поддельными документами отправили в колонию на 8 месяцев.

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