Мигранта с поддельными документами отправили в колонию на 8 месяцев

Мужчина использовал фальшивые паспорт и водительское удостоверение.

В Петербурге огласили приговор уроженцу Узбекистана Икромжону Напасову, дважды пойманному на использовании поддельных документов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Как выяснил суд, в минувшем сентябре сотрудники госавтоинспекции остановили "Хендай", которым управлял мигрант. Напасов предъявил инспекторам заведомо поддельное удостоверение водителя, где он значился гражданином Кыргызской Республики. Позднее он предъявил фальшивый паспорт, где также сменил место гражданства, в отделе полиции.

Мигранта признали виновным в использовании подделок и назначили 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV