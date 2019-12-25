Владельца бара на Петроградской стороне оштрафовали за работу после 23 часов

Бизнесмен заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

В среду, 16 декабря, суд оштрафовал владельца бара на улице Большая Зеленина оштрафовали за работу после 23 часов. Заведение нарушило ограничения, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Представитель бара сообщил суду, что заведению пришлось продолжить работу ночью из-за клиентов. Большая компания пришла поздно, заказ приняли в восемь часов вечера, однако гости не расходились еще несколько часов. Сотрудники ожидали, когда посетители уйдут. Однако вызванные свидетели отметили, что официанты продолжали обслуживать заведения, несмотря на позднее время и запрет на работу после 23 часов.

Владелец заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV