Петербуржец устроил дебош в кафе из-за просьбы надеть маску

Мужчина разлил на прилавок содержимое двух стаканчиков для кофе.

Во вторник, 15 декабря, в одном из петербургских кафе произошел неприятный инцидент. Посетитель облил напитками прилавок из-за просьбы надеть маску. Об этом рассказала владелица сети заведений "Север Метрополь" Елена Шевченко на своей странице в Facebook.

Действия нарушителя попали на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина демонстративно снимает маску с лица и кладет ее в карман своей куртки. Какое-то время он ждет свой заказ и что-то говорит кассирам. Затем дебошир разливает на прилавок содержимое двух стаканчиков для кофе и уходит из кафе.

"Продавец очень вежливо попросила гостя [надеть маску], более того, дали ему маску бесплатно, в ответ получили хамство и ...... спасибо что не плеснули кипятком в лицо", - написала владелица кафе в Facebook.

Женщина добавила, что работницы кафе действовали в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. За несоблюдение масочного режима заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток.

"Самое ужасное, он пришел в магазин с ребенком. Теперь маленький мальчик будет думать, что Папа – "герой", и так и нужно поступать со всеми в будущем", - возмутилась предпринимательница.

Ранее мы писали, что мужчину зарезали за просьбу надеть маску в маршрутке.

Видео: Facebook / Елена Шевченко