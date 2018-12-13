На Ушинского ночью тушили пожар в жилой квартире

Спасатели ликвидировали пламя за 40 минут после вызова.

В Калининском районе Петербурга горела однокомнатная квартира. Очевидцы обратились в экстренную службу в ночь на 13 мая. Они заявили, что полыхает помещение на улице Ушинского.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в комнате с 18-ю квадратных метров пострадало 8 квадратных метров территории. С огнем специалистам удалось справиться за 40 минут. Сведений о погибших или пострадавших нет. В ходе работ было задействовано 17 человек личного состава ведомства, а также четыре единицы спецтехники. Предположительно, причиной инцидента стал загоревшийся электроприбор.

Ранее Piter.tv писал о том, что в аварии на Лени Голикова и Ветеранов пострадал человек.

Фото: Piter.tv