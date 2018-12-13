В аварии на Лени Голикова и Ветеранов пострадал человек

Водители стояли на ногах, когда к ним прибыла скорая помощь.

В Кировском районе Петербурга столкнулись "Яндекс.Такси" с иномаркой "Хендай". В аварии пострадал как минимум один человек. Однако, очевидцы событий отмечают. что все участники ДТП держатся на ногах. На месте работали представители ГИБДД и скорая помощь.

По данным полиции, удар пришелся на пересечении улицы Лени Голикова с проспектом Ветеранов в ночь на 13 мая. На данный момент специалисты устанавливают причины столкновения транспортных средств. Пользователи социальных сетей предположили, что один из водителей мог быть под действием алкогольного напитка, но официальный подтверждений данной теории нет.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб