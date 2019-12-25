Вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей за год

С января город на Неве посетили более 5,5 млн путешественников.

В 2022-ом году Петербург уже успели посетить свыше 5,5 млн туристов, которые принесли в городскую экономику 215 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём Telegram.

По словам руководителя, при подсчётах считались расходы путешественников во время пребывания в городе без налогов. За 2021-ый показатель был ниже в 2 раза, подчеркнул он.

Представители Комитета по развитию туризма также отмечают, что туристы оставляют больше денег в городе. Так, средний чек на данный момент превышает прошлогодние показатели на 14% и равняется 36,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что туристы стали дольше гостить в Петербурге.

Фото: Piter.TV