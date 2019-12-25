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Вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей за год
Сегодня, 15:57
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Вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей за год

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С января город на Неве посетили более 5,5 млн путешественников.

В 2022-ом году Петербург уже успели посетить свыше 5,5 млн туристов, которые принесли в городскую экономику 215 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём Telegram.

По словам руководителя, при подсчётах считались расходы путешественников во время пребывания в городе без налогов. За 2021-ый показатель был ниже в 2 раза, подчеркнул он. 

Представители Комитета по развитию туризма также отмечают, что туристы оставляют больше денег в городе. Так, средний чек на данный момент превышает прошлогодние показатели на 14% и равняется 36,5 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что туристы стали дольше гостить в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: путешествия, санкт-петербург, туризм, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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