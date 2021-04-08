Туристы стали дольше гостить в Петербурге

Событийный туризм стал привлекать больше путешественников: в прошлом году динамика роста составила 2,6%, а в этом году уже 8%.

На 30% увеличился туристический поток в Петербурге по сравнению с прошлым годом. Об этом 5 сентября сообщили в комитете оп развитию туризма со ссылкой на аналитическое исследование "Турбарометр Санкт Петербурга".

По данным исследования, большинство туристов приехали из других городов России – 5,38 человек. При этом порядка 160 тыс. приехали из других стран. Около 52% из них относятся к дальнему зарубежью.

Событийный туризм стал привлекать больше путешественников: в прошлом году динамика роста составила 2,6%, а в этом году уже 8%. Эксперты прогнозируют, что к концу года особенно увеличится количество туристов из Азербайджана, Армении и Казахстана. В Петербурге растет не только число туристов. Теперь люди, посетившие город, остаются в нем на длительный срок: от 3 до 8 дней.

Средней чек внутреннего туриста увеличился на 13,7% в годовом выражении. Он составляет 36,5 тысячи рублей. Расходы гостей из других стран возросли на 16,3%.

Фото: Piter.tv

