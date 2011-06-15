По данным Банка России, в прошлом году впервые с 2018-го приток средств из-за рубежа превысил отток.

В России растет интерес к переводам за границу. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные кредитных организаций и статистики Банка России.

По данным "Т-Банка", клиенты совершили 90 млн трансграничных переводов на 500 млрд рублей. Число пользователей достигло отметки в 4,4 млн человек. Основными направлениями переводов стали страны ближнего зарубежья. В "МТС" отмечают рост переводов в 2,4 раза. Общее число транзакций составило 1,7 млн. Чаще всего переводы идут в Таджикистан, Азербайджан и Турцию.

В ВТБ трансграничные переводы выросли в шесть раз до 13 млн операций. Общая сумма составила 294 млрд рублей. Основными направлениями стали Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай и Казахстан. По данным Банка России, в прошлом году впервые с 2018-го приток средств из-за рубежа превысил отток. Объем переведенных гражданами из зарубежных банков в Россию средств составил 165,2 млрд рублей.

Фото: pxhere.com