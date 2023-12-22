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Взрывные работы проведут в Выборгском районе Ленобласти 14 и 15 февраля
Сегодня, 10:23
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Взрывные работы проведут в Выборгском районе Ленобласти 14 и 15 февраля

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Администрация района напомнила местным жителям о том, что до окончания работ на территории промышленного комплекса запрещено нахождение людей и движение автотранспорта. Радиус опасной зоны составляет 700 м.

Жителям Ленобласти сообщили о плановых взрывах, которые произойдут на карьерах Выборгского района в среду, 14 февраля, и четверг, 15 февраля.

Так, в День всех влюбленных массовые взрывы будут организованы на предприятии "Гавриловское карьероуправление". Работы будут проводиться с 11:00 до 18:00. На следующий день мероприятия, включающие использование взрывчатых веществ, ожидаются на карьере "Эркиля" предприятия "Выборгское карьероуправление". Работы планируется провести с 08:00 до 18:00.

Администрация Выборгского района напомнила местным жителям о том, что до окончания работ на территории промышленного комплекса запрещено нахождение людей и движение автотранспорта. Радиус опасной зоны составляет 700 м.
Комитет по безопасности Ленинградской области призвал жителей сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти воспользовались социальным такси более 100 тыс. раз за 2023 год

Фото: Управляющая Компания "Возрождение-Неруд"

Теги: взрывные работы, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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