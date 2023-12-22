Жители Ленобласти воспользовались социальным такси более 100 раз за 2023 год

Этот вид транспорта доступен круглосуточно, что позволяет удовлетворить потребности населения в любое время суток.

В 2023 году жители Ленобласти совершили рекордное количество поездок на социальном такси - 104 282. Именно благодаря этому виду транспорта люди с ограниченными возможностями могут быстро и комфортно добраться до нужных им мест: будь то вокзалы, театры, медицинские учреждения, центры соцзащиты и многое другое. Об этом информирует пресс-служба регионального комитета по транспорту.

На текущий момент в Ленобласти функционируют 812 машин социального такси, за рулем которых находятся 1087 водителей. Этот вид транспорта доступен круглосуточно, что позволяет удовлетворить потребности населения в любое время суток.

Одной из важных особенностей социального такси является безвозмездное пользование услугами для некоторых категорий ленинградцев. Например, детям-инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны доступны бесплатные поездки. Для других категорий населения услуга предоставляется по частичной оплате.

Вся подробная информация о социальном такси, о том, кто может воспользоваться услугами такого рода, о доступных маршрутах и правилах заказа, опубликована на официальном сайте. Здесь каждый может найти полезные указания о том, как правильно воспользоваться услугами социального такси и какие документы необходимо оформить.

Ранее мы сообщили о том, что более 200 ребят отправились на отдых в оздоровительные лагеря Ленобласти.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти