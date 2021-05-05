Визовый центр Норвегии частично возобновил работу в Петербурге

Оформить визу с туристическими целями пока нельзя.

Визовые центры Норвегии с 4 апреля возобновляют прием граждан. Информация об этом появилась на сайте посольства Норвегии.

Прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске будет идти в ограниченном режиме. Будут приниматься заявление на оформление визы и разрешение на проживание.

В указанных восьми визовых центрах можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также Шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов. говорится в сообщении.

Требуется предварительная запись. Если по вашему делу решение уже принято, то запись не нужна.

Заявления на туристические визы приниматься не будут по "техническим причинам". При этом в посольстве рассчитывают, что к их оформлению вернутся с мая 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что генеральное консульство Нидерландов продолжит работу в Петербурге.

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