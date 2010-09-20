В визовом центре Испании в Петербурге изменились правила приема

Вероятно, дело в дефиците кадров.

В Петербурге визовый центр Испании на Литейном проспекте с 24 июня не принимает заявителей в порядке "живой" очереди. Об этом пишет "Фонтанка".

На объявлении, которое появилось на дверях центра сегодня, говорится о том, что "прием временно приостановлен по техническим причинам". Вероятно, дело в дефиците кадров.

При этом доступных окон для записи через сайт визового центра Испании в настоящее время нет.

Ранее на Piter.TV: с 1 апреля текущего года Болгария оформляет шенгенские визы для россиян. Их можно получить в Москве и Петербурге. Ожидание в очереди на подачу документов такое же, как в других странах шенгенского пространства.

Фото: citywalls.ru