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В визовом центре Испании в Петербурге изменились правила приема
Сегодня, 19:47
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В визовом центре Испании в Петербурге изменились правила приема

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Вероятно, дело в дефиците кадров.

В Петербурге визовый центр Испании на Литейном проспекте с 24 июня не принимает заявителей в порядке "живой" очереди. Об этом пишет "Фонтанка"

На объявлении, которое появилось на дверях центра сегодня, говорится о том, что "прием временно приостановлен по техническим причинам". Вероятно, дело в дефиците кадров. 

При этом доступных окон для записи через сайт визового центра Испании в настоящее время нет.

Ранее на Piter.TV: с 1 апреля текущего года Болгария оформляет шенгенские визы для россиян. Их можно получить в Москве и Петербурге. Ожидание в очереди на подачу документов такое же, как в других странах шенгенского пространства.

Фото: citywalls.ru

Теги: визовый центр, испания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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