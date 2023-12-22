Генконсульство Болгарии в Петербурге начало оформление шенгенских виз

Посольство отметило, что краткосрочная виза типа C, выданная до 31 марта 2024 года (с разрешенным пребыванием в стране до 90 дней), позволит использовать её только для поездок в Болгарию, Румынию и Кипр.

С 1 апреля Болгария начнет оформлять шенгенские визы для россиян. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Визы можно будет получить в Москве и Петербурге. Посольство Болгарии в Российской Федерации сообщило, что подача заявлений и выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. Для этого будет работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генеральное консульство в Петербурге". Подчёркивается, что ожидание в очереди на подачу документов будет таким же, как в других странах шенгенского пространства.

Посольство отметило, что краткосрочная виза типа C, выданная до 31 марта 2024 года (с разрешенным пребыванием в стране до 90 дней), позволит использовать её только для поездок в Болгарию, Румынию и Кипр. Долгосрочная виза типа D, выданная до 31 марта (с разрешенным пребыванием на территории республики более 90 дней), позволит совершать краткосрочные поездки и в другие страны шенгенской зоны.

Напомним, что 31 декабря 2023 года Евросоюз принял решение ввести по отношению к Болгарии так называемый "частичный шенген". С 31 марта для граждан Болгарии отменяются пограничные контроли на внутренних авиационных и морских границах ЕС, но сохраняются на сухопутных границах.

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Фото: Citywalls.ru (люблюпитер)