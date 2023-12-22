Стефан Дюжаррик не знаком с сообщениями о намерениях латвийских властей во время предстоящих выборов российского президента проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа, дающего право пребывания человека в прибалтийской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Я не видел эти сообщения, но я обязательно с ними ознакомлюсь и вернусь с ответом по теме.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Напомним, что государственная пограничная охрана Латвии и местные правоохранительные органы уведомили жителей, что во время предстоящих выборов главы государства РФ по мере возможностей будут проверять у пришедших на избирательный участокв Риге наличие документа, дающего право пребывания.
ООН рассчитывает, что стороны будут избегать эскалации ситуации в Гагаузии.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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