Стефан Дюжаррик пообещал проверить сведения.

Стефан Дюжаррик не знаком с сообщениями о намерениях латвийских властей во время предстоящих выборов российского президента проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа, дающего право пребывания человека в прибалтийской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Я не видел эти сообщения, но я обязательно с ними ознакомлюсь и вернусь с ответом по теме. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что государственная пограничная охрана Латвии и местные правоохранительные органы уведомили жителей, что во время предстоящих выборов главы государства РФ по мере возможностей будут проверять у пришедших на избирательный участокв Риге наличие документа, дающего право пребывания.

ООН рассчитывает, что стороны будут избегать эскалации ситуации в Гагаузии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций