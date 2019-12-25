Визовые центры Японии открываются в Петербурге и Москве

Срок рассмотрения визовых запросов составит минимум четыре рабочих дня.

Японские визовые центры откроют свои двери в Петербурге и Москве и 12 февраля. Московский офис расположится по адресу Олимпийский проспект, дом 16с5, а петербургский — на Стремянной улице, 21/5.

Это решение обусловлено значительным увеличением числа заявок на японские визы от российских граждан, заинтересованных в туристических поездках. График приема документов в московском центре включает будние дни, но позже появится дополнительная информация относительно возможных приемов в субботу.

Забронировать визит в визовый центр заранее можно, перейдя на сайт посольства Японии. За обработку документов взимается сервисный сбор в размере 970 рублей на каждого заявляющего, причем россияне освобождаются от уплаты консульского сбора. Срок рассмотрения визовых запросов составит минимум четыре рабочих дня.

Рост популярности Японии среди российских туристов демонстрирует устойчивый тренд последних лет. Так, за январь-ноябрь 2025 года количество поездок российских граждан в Японию составило 186,7 тысяч человек, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Особенно заметен рост туристического потока в ноябре, когда Японию посетили 27,4 тысячи россиян, показывая увеличение на 91,7%.

Фото: Freepik (www.slon.pics)