Россия не отзывала согласие на открытие консульства Болгарии в Петербурге

МИД России подтвердил готовность обсудить возобновление работы генконсульства Болгарии.

Российская сторона не отзывала согласие на открытие генерального консульства Болгарии в Санкт-Петербурге и готова в будущем вернуться к обсуждению возобновления его деятельности, сообщил представитель МИД России Максим Полетаев.

По его словам, прекращение работы генконсульства в 2025 году было связано с ответными действиями России. Российская сторона указывает на длительные препятствия в работе своего консульства в городе Варна, которые фактически блокировали его деятельность. В попытках урегулировать ситуацию российские дипломаты вели переговоры с болгарскими коллегами, однако договорённость о разблокировке достигнута не была, что привело к отказу в продлении аренды помещений и приостановке работы консульства в Петербурге.

Полетаев подчеркнул, что согласие на открытие консульства не отзывалось, и как только болгарская сторона будет готова к возобновлению работы, Россия готова к дальнейшему обсуждению. Согласно данным на сайте МИД Болгарии, с 23 декабря 2025 года консульство приостановило предоставление консульских услуг на неопределённый срок. Генеральное консульство располагалось в Саперном переулке в историческом центре Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV